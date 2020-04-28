Министр обороны Сергей Шойгу приказал защитить демобилизованных солдат от коронавируса





Увольнение в запас солдат-срочников будет проходить под четким контролем Министерства обороны. По приказу Сергея Шойгу, руководство военных частей, в которых проходит демобилизация, должно обеспечить служащих всем необходимым для безопасной поездки домой. Солдатам выдадут маски, антибактериальные средства, и проведут медосмотр, после чего на военном транспорте доставят на вокзал. Также часть должна посодействовать в покупке билета на любой вид транспорта. Указанные меры позволят защитить людей от коронавируса до момента их приезда домой.Ранее Минобороны сообщало, что запасы медицинских масок и лекарств были пополнены, поэтому все служащие обеспечены средствами защиты. Также в частях систематически проводится дезинфекция помещений и транспорта, а личному составу меряют температуру. Указанные меры направлены на предотвращение стремительного распространения заболевания среди военных.