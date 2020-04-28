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Министр обороны Сергей Шойгу приказал защитить демобилизованных солдат от коронавируса

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился, чтобы демобилизованного солдата обеспечили средствами личной защиты, билетами домой, а также транспортом до железнодорожного вокзала. Указанные меры позволял защитить военнослужащих от коронавируса.
Министр обороны Сергей Шойгу приказал защитить демобилизованных солдат от коронавируса

Увольнение в запас солдат-срочников будет проходить под четким контролем Министерства обороны. По приказу Сергея Шойгу, руководство военных частей, в которых проходит демобилизация, должно обеспечить служащих всем необходимым для безопасной поездки домой. Солдатам выдадут маски, антибактериальные средства, и проведут медосмотр, после чего на военном транспорте доставят на вокзал. Также часть должна посодействовать в покупке билета на любой вид транспорта. Указанные меры позволят защитить людей от коронавируса до момента их приезда домой.

Ранее Минобороны сообщало, что запасы медицинских масок и лекарств были пополнены, поэтому все служащие обеспечены средствами защиты. Также в частях систематически проводится дезинфекция помещений и транспорта, а личному составу меряют температуру. Указанные меры направлены на предотвращение стремительного распространения заболевания среди военных.

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:37

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