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Немецкие врачи назвали 5 симптомов повышенного уровня сахара в крови

Заболеваемость диабетом стремительно увеличивается по всему миру, что делает вопрос профилактики как никогда актуальным. Немецкие врачи решили перечислить 5 симптомов повышенного уровня сахара в крови.

Сахарный диабет несет опасность не только в виде повышенного риска гипогликемической комы, но и существенно нарушает функции организма. Это, в свою очередь, приводит к повышенной травматологии и инфицированию стопы, резкому снижению или набору веса, ретинопатии, а в запущенных случаях - инвалидности. Поэтому крайне важно заметить первые признаки заболевания для эффективной и своевременной терапии. К числу наиболее частых симптомов врачи относят жажду и чрезмерное мочеиспускание.

Подобные феномены возникают вследствие повышенного уровня сахара в крови, который организм пытается уменьшить выделением жидкости. Нельзя также игнорировать хронические боли в конечностях. Дело в том, что диабетическая нейропатия повреждает нервы и способствует онемению в ногах либо покалыванию в пальцах. Болезнь также затрудняет получение клетками питательных веществ, что выражается в постоянной усталости. Наконец, в случае резкого ухудшения зрения и памяти - человеку необходимо обратиться за помощью к эндокринологу.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:24

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