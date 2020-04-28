Немецкие врачи назвали 5 симптомов повышенного уровня сахара в крови





Сахарный диабет несет опасность не только в виде повышенного риска гипогликемической комы, но и существенно нарушает функции организма. Это, в свою очередь, приводит к повышенной травматологии и инфицированию стопы, резкому снижению или набору веса, ретинопатии, а в запущенных случаях - инвалидности. Поэтому крайне важно заметить первые признаки заболевания для эффективной и своевременной терапии. К числу наиболее частых симптомов врачи относят жажду и чрезмерное мочеиспускание.Подобные феномены возникают вследствие повышенного уровня сахара в крови, который организм пытается уменьшить выделением жидкости. Нельзя также игнорировать хронические боли в конечностях. Дело в том, что диабетическая нейропатия повреждает нервы и способствует онемению в ногах либо покалыванию в пальцах. Болезнь также затрудняет получение клетками питательных веществ, что выражается в постоянной усталости. Наконец, в случае резкого ухудшения зрения и памяти - человеку необходимо обратиться за помощью к эндокринологу.