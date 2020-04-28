Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла провал ученицам Тутберидзе на Олимпиаде

«Сейчас фигуристки просто отдыхают. Спортсмены уровня учениц Тутберидзе не должны готовиться к Олимпиаде в таком режиме. Карантин и изменения графика могут стать причиной провала. Месяцы отдыха не могут пойти на пользу в спорте. Нужно всегда поддерживать форму, а спортсменкам придется их возвращать», - рассказала Мостенец.



«Я продолжаю заниматься во дворе собственного дома. Выходить и него стараюсь исключительно для шопинга. Все катки в Москве сейчас закрыты, из-за чего очень сочувствую тем, кто упорно готовился к соревнованиям, но был вынужден остановиться», - подчеркнула спортсменка.





Фигуристка отметила, что подопечные Тутберидзе могут получить только серебро или бронзу, хотя по состоянию на начало года могли претендовать на золото. Даже если у спортсменок будет достаточно времени на подготовку к Олимпиаде, то в нынешних реалиях все решит время выхода из карантина. Страны, которые раньше других вернутся к тренировками, получат больше шансов на победу.