АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем насилии

Ситуация с высказыванием Регины Тодоренко о домашнем насилии до сих пор не утихает. Тем не менее телеведущая получила поддержку от некоторых звезд, в том числе, Тины Канделаки.
«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем насилии

Журналистка прокомментировала происходящее в привычной манере, поинтересовавшись у общественности, за какие поступки ее младшей коллеги многие решили устроить «публичную казнь». Также Тина Канделаки спросила у критиков, кто подержал певицу, однако таких людей оказалось мало. Как отметила знаменитость, многие личности позволяют себе резкие высказывания из-за «ненависти к успеху», а некоторые считают его незаслуженным. В связи с этим россияне маскируют негативные эмоции умными комментариями. Заступаясь за Регину Тодоренко, продюсер предложила хейтерам забрать у нее все и «уничтожить морально».

По мнению Канделаки, каждый человек имеет право на ошибку и последующее извинение за нее. Ведущая призвала аудиторию в Instagram научиться прощать и сострадать другим. Кроме этого, общественный деятель сравнила тех, кто пожелал артистке «гореть в аду», назвав ее «тварью», с абьюзерами. Фолловеры поддержали позицию кумира и выразили благодарность за защиту супруги Топалова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла провал ученицам Тутберидзе на…
Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной…
Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по…
«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем…
Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской…
Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине…
В Китае развенчали связанные с коронавирусом…
Австралийские астрономы обнаружили "ось нарушения законов…
НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе…
В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла…
Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались…
В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной…
В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в…
Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального…
Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового…
"Оргстекло, светоотражатели и фигурки рыб": В Сети показали тюнинг времен…
Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в…
Премьер министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на день…
Представлена современная версия ГАЗ-М20 «Победа», созданная на базе BMW 6…
Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против…
В Сети рассказали, как устранить шум от панели приборов в…
Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой…
Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия…
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии…
Раскрыты подробности съемок военного сериала…
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от…
Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's…
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына»…
Просмотреть все новости