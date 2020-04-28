«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем насилии

Журналистка прокомментировала происходящее в привычной манере, поинтересовавшись у общественности, за какие поступки ее младшей коллеги многие решили устроить «публичную казнь». Также Тина Канделаки спросила у критиков, кто подержал певицу, однако таких людей оказалось мало. Как отметила знаменитость, многие личности позволяют себе резкие высказывания из-за «ненависти к успеху», а некоторые считают его незаслуженным. В связи с этим россияне маскируют негативные эмоции умными комментариями. Заступаясь за Регину Тодоренко, продюсер предложила хейтерам забрать у нее все и «уничтожить морально».По мнению Канделаки, каждый человек имеет право на ошибку и последующее извинение за нее. Ведущая призвала аудиторию в Instagram научиться прощать и сострадать другим. Кроме этого, общественный деятель сравнила тех, кто пожелал артистке «гореть в аду», назвав ее «тварью», с абьюзерами. Фолловеры поддержали позицию кумира и выразили благодарность за защиту супруги Топалова.