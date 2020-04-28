Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной памятью





Сотрудник Калифорнийского университета Гюроль Сюэль сообщил, что никто не ожидал выявить общие черты у нейронов и микроорганизмов, которые слишком разные по устройству и облику. Современная наука предполагает, что полноценная память может наблюдаться только у многоклеточных существ, но обнаружение сложного поведения у одноклеточных грибков, амеб и некоторых бактерий вынудило ученых засомневаться в нынешних теориях. Новое открытие позволит в будущем эффективнее изучить принципы работы и эволюции мозга.Известно, что "коллективный разум" колонии бактерий состоит из нескольких электрических путей между оболочками микроорганизмов, которые обмениваются информацией и координируют свои действия. Передача подобных данных также заставляла популяцию поглощать и испускать определенные типы ионов. Исследователи решили облучить их порциями синего света таким образом, чтобы они "запомнили" логотип и название университета. Успех в этом эксперименте заставляет задуматься о возможности производства "биокомпьютеров".