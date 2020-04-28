АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной памятью

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета выяснили, что популяции сенной палочки обладают коллективной памятью и запоминают действие различных раздражителей. Этот механизм можно использовать для "программирования" поведения бактерий.

Сотрудник Калифорнийского университета Гюроль Сюэль сообщил, что никто не ожидал выявить общие черты у нейронов и микроорганизмов, которые слишком разные по устройству и облику. Современная наука предполагает, что полноценная память может наблюдаться только у многоклеточных существ, но обнаружение сложного поведения у одноклеточных грибков, амеб и некоторых бактерий вынудило ученых засомневаться в нынешних теориях. Новое открытие позволит в будущем эффективнее изучить принципы работы и эволюции мозга.

Известно, что "коллективный разум" колонии бактерий состоит из нескольких электрических путей между оболочками микроорганизмов, которые обмениваются информацией и координируют свои действия. Передача подобных данных также заставляла популяцию поглощать и испускать определенные типы ионов. Исследователи решили облучить их порциями синего света таким образом, чтобы они "запомнили" логотип и название университета. Успех в этом эксперименте заставляет задуматься о возможности производства "биокомпьютеров".

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла провал ученицам Тутберидзе на…
Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной…
Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по…
«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем…
Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской…
Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине…
В Китае развенчали связанные с коронавирусом…
Австралийские астрономы обнаружили "ось нарушения законов…
НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе…
В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла…
Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались…
В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной…
В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в…
Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального…
Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового…
"Оргстекло, светоотражатели и фигурки рыб": В Сети показали тюнинг времен…
Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в…
Премьер министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на день…
Представлена современная версия ГАЗ-М20 «Победа», созданная на базе BMW 6…
Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против…
В Сети рассказали, как устранить шум от панели приборов в…
Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой…
Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия…
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии…
Раскрыты подробности съемок военного сериала…
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от…
Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's…
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына»…
Просмотреть все новости