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Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по коронавирусу

Владимир Путин в ходе совещания с руководителями регионов обратится и к жителям России. По словам Дмитрия Пескова, являющегося пресс-секретарем президента, переговоры с губернаторами планируется провести сегодня в период с 15:00 до 16:00 по Москве.
Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по коронавирусу

«У президента запланировано большое выступление. Предлагаю не ждать комментариев от его помощников и профильных специалистов, а просто посмотреть выступление Путина и услышать ответы на интересующие вопросы из его уст», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что совещание с главами регионов будет проходить в открытом режиме. Перед выступлением губернаторов стоит ждать вступительное слово Путина. Также о ситуации с коронавирусом в России должна рассказать глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Главы регионов расскажут о загруженности больниц и готовности инфраструктуры принимать больных. Ранее были поставлены определенные цели, которые должны быть достигнуты в оговоренные сроки. Если медицинская отрасль будет готова, то мы справимся с пандемией. Путин даст оценку ситуации и расскажет о перспективах на ближайшее время. Данное совещание будет «большим и важным».

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:09

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