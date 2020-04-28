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Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

Регина Тодоренко недавно высказалась относительно домашнего насилия, из-за чего на неё обрушился шквал критики. Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к телеведущей с надеждой остановить выпады в её сторону.
Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

Недавно во время прямого эфира в Instagram Регина Тодоренко сказала, что в домашнем насилии женщины виноваты сами. После этих слов на телеведущую обрушился шквал критики. Звезда проекта «Орел и Решка» даже записала обращение, в котором признала неправоту и попросила прощение за свои слова. Однако это не остановило хейтеров, которые до сих пор продолжают травлю. Маргарита Грачева лишилась рук из-за домашнего насилия. Хоть женщина и не согласна с мнением Регины Тодоренко, она все равно не поддерживает хейт в сторону телеведущей. Грачева попросила пользователей Сети прекратить издевательства, а также отправила Тодоренко свою книгу со словами поддержки. Писательница надеется, что история её жизни поможет звезде проекта «Орел и Решка» пересмотреть свои взгляды и сделать правильные выводы.

Стоит отметить, после своего высказывания о насилии в семье, Регина Тодоренко потеряла несколько рекламных контрактов. Учитывая опубликованные извинения, телеведущая, скорее всего, осознала свою ошибку, поэтому более не будет затрагивать эту тему.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:54

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