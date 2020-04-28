АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы из-за увеличения объемов экспорта. Многие страны пытаются нарастить поставки зерна на фоне пандемии коронавируса, опасаясь полного закрытия границ, сообщает Bloomberg.

По данным издания, такая же ситуация наблюдалась примерно 10 лет назад, когда спрос на российскую пшеницу увеличился до максимума. Если даже 20% партнеров РФ по поставкам зерна увеличат их в два раза, то к середине лета соответствующая продукция будет в дефиците.

В начале марта Минсельхоз РФ предложил меру сдерживания роста стоимости зерна. До 30 июня можно будет вывести только 7 миллионов тонн пшеницы из России. Запрет на экспорт начал действовать с 26 апреля, так как поставщики полностью выработали лимит. Теперь поставки зерна из РФ снова начнутся только 1 июля.

Сейчас РФ продолжает поставлять зерно только четырем странам, ранее входившим в состав СССР. В мире ситуация усложняется тем, что некоторые европейские страны закрыли экспорт для сохранения товаров первой необходимости внутри государств на период пандемии коронавируса.

Глава СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что покупательская способность населения немного снизилась, но примерно 72% россиян сделали запасы провизии. Почти в каждой потребительской корзине имеются мука и различные каши. По словам специалиста, именно из-за этого ограничение экспорта зерновых из России очень важно.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла провал ученицам Тутберидзе на…
Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной…
Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по…
«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем…
Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской…
Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине…
В Китае развенчали связанные с коронавирусом…
Австралийские астрономы обнаружили "ось нарушения законов…
НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе…
В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла…
Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались…
В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной…
В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в…
Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального…
Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового…
"Оргстекло, светоотражатели и фигурки рыб": В Сети показали тюнинг времен…
Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в…
Премьер министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на день…
Представлена современная версия ГАЗ-М20 «Победа», созданная на базе BMW 6…
Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против…
В Сети рассказали, как устранить шум от панели приборов в…
Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой…
Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия…
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии…
Раскрыты подробности съемок военного сериала…
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от…
Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's…
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына»…
Просмотреть все новости