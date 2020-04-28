Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы





По данным издания, такая же ситуация наблюдалась примерно 10 лет назад, когда спрос на российскую пшеницу увеличился до максимума. Если даже 20% партнеров РФ по поставкам зерна увеличат их в два раза, то к середине лета соответствующая продукция будет в дефиците.В начале марта Минсельхоз РФ предложил меру сдерживания роста стоимости зерна. До 30 июня можно будет вывести только 7 миллионов тонн пшеницы из России. Запрет на экспорт начал действовать с 26 апреля, так как поставщики полностью выработали лимит. Теперь поставки зерна из РФ снова начнутся только 1 июля.Сейчас РФ продолжает поставлять зерно только четырем странам, ранее входившим в состав СССР. В мире ситуация усложняется тем, что некоторые европейские страны закрыли экспорт для сохранения товаров первой необходимости внутри государств на период пандемии коронавируса.Глава СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что покупательская способность населения немного снизилась, но примерно 72% россиян сделали запасы провизии. Почти в каждой потребительской корзине имеются мука и различные каши. По словам специалиста, именно из-за этого ограничение экспорта зерновых из России очень важно.