В Китае развенчали связанные с коронавирусом мифы





Одним из наиболее распространенных слухов о коронавирусной инфекции в Китае считают мнение о его создании в местной лаборатории. Журналисты поспешили опровергнуть этот миф, отметив, что существует ряд свидетельств природного происхождения. ВОЗ соглашается с выводами ученых, что COVID-19 является еще одним типом уже известного коронавируса. В новой статье отрицают причастность WIV к созданию этого штамма. Отмечается, что в этой лаборатории имеется уровень защиты P4, способный сдерживать даже смертельные возбудители. В статье подчеркнули, что первый случай заражения SARS-CoV-2 действительно зарегистрирован в китайской провинции, но до сих пор источник не найден.Популярным остается миф о том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце ноября. В статье напомнили, что власти получили известие о болезни 27 декабря, а 31 декабря оповестили об эпидемии.