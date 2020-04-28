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НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в распространении ложной информации о борьбе с коронавирусом. То же самое глава Альянса заявил и о Китае, который также отказывается предоставлять точные данные о пандемии в стране.

«Мы уже располагаем несколькими примерами заявлений от России и Китая, которые не соответствуют действительности. Они направлены на то, чтобы подорвать сплоченность стран НАТО. Ложная информация в данном случае может оказаться критическим фактором, так как весь мир столкнулся с единой проблемой. В ее решении также должна быть целостность», - рассказал Столтенберг.

В заявлениях, приведенных в пример генсеком НАТО, говорится, что страны Альянса не способны самостоятельно бороться с кризисом, а сплоченно работать у них не получается. Столтенберг подчеркнул, что только совместная борьба и взаимная поддержка позволяют государствам сдерживать более серьезные проблемы.

В НАТО также заявили, что мировое сообщество должно готовиться к «новой нормальности». Возвращения к старым правилам жизни уже не будет. Столтенберг подчеркнул, что важно пересмотреть принципы взаимодействия между государствами и научиться «сотрудничать, а не противостоять».

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Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:36

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