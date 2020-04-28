Австралийские астрономы обнаружили "ось нарушения законов физики"





Она отвечает за интенсивность электромагнитного взаимодействия и определяет образование составляющих атома. Результаты нового исследования показали, что эта константа не является нерушимой: об этом свидетельствует излучение, испускаемое квазаром на расстоянии в 13 миллиардов световых лет от Земли. Нарушения не отмечались в постоянной Планка, заряде электрона или других отдельных параметрах безразмерной величины, а в их совокупности.Астрономы выяснили, что электромагнитные лучи в одном направлении усиливаются, а в противоположном - ослабевают. Открытие подтверждает гипотезу о том, что Вселенная может быть анизотропной, то есть в ней на самом деле существует выделенное направление для перемен в законах физики. Дальнейшие исследования позволят ученому сообществу раскрыть загадку существования живых организмов и даже пересмотреть текущее понимание науки.