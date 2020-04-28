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Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались женщины-воины

Ученые обнаружили на территории современной Монголии останки охотников-собирателей, среди которых могло быть много женщин. Представительницы прекрасного пола у кочевых племен отвечали не только за домашний очаг, но могли и добывать пищу наравне с мужчинами.
Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались женщины-воины

По словам специалистов, возраст останков может достигать 5 тысяч лет. Они говорят об отсутствии полного разделения труда по половому признаку. На костях более 100 женщин ученым удалось обнаружить следы от стрел и ножей. Это означает, что представительницы прекрасного пола также принимали участие в схватках с другими племенами.
«Останки 9 человек, которые были захоронены в общей могиле в период Сяньби на территории Монголии, также подтверждают существование женщин-воинов. У двоих из них были найдены следы от колотых ран, проходящих практически насквозь. Также по форме тазовой кости можно определить, что женщины не меньше мужчин ездили на конях», - рассказали ученые.

Существует более 900 письменных упоминанию о женщинах из Монголии, сражавшихся наравне с мужчинами. Кроме того, некоторые представительницы слабого пола обладали всеми полномочиями во власти и даже могли быть дипломатами. Только с начала нашей эры начало появляться полноценное гендерное разделение, подразумевающее превосходство мужчин.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:30

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