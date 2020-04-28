АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в онлайн-формате

В России стартовала акция “Георгиевская ленточка”, но из-за пандемии коронавируса организовать ее пришлось в онлайн-формате. Участникам предлагается сделать снимок с лентой и разместить ее в социальных сетях с хэштегом #лучшедома.

Участники движения “Волонтеры Победы” на протяжении шести лет продвигают акцию “Георгиевская ленточка”. В этом году они предложили найти этот символ Победы дома и сделать фотографию, чтобы разместить в соцсетях, а тем, у кого нет в наличии ленты, предлагается использовать специальный фильтр в Instagram. В постах, посвященных акции, имеется возможность эстафету передать пяти друзьям.

Волонтеры имеют возможность отправить георгиевские ленты нуждающимся вместе с доставкой продуктов и медикаментами. Представители движения отметили, что каждая тесьма предварительно обрабатывается и дезинфицируется. Лучшим местом для нее они считают у сердца, слева на груди.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла провал ученицам Тутберидзе на…
Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной…
Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по…
«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем…
Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской…
Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине…
В Китае развенчали связанные с коронавирусом…
Австралийские астрономы обнаружили "ось нарушения законов…
НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе…
В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла…
Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались…
В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной…
В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в…
Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального…
Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового…
"Оргстекло, светоотражатели и фигурки рыб": В Сети показали тюнинг времен…
Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в…
Премьер министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на день…
Представлена современная версия ГАЗ-М20 «Победа», созданная на базе BMW 6…
Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против…
В Сети рассказали, как устранить шум от панели приборов в…
Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой…
Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия…
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии…
Раскрыты подробности съемок военного сериала…
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от…
Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's…
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына»…
Просмотреть все новости