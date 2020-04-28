В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в онлайн-формате





Участники движения “Волонтеры Победы” на протяжении шести лет продвигают акцию “Георгиевская ленточка”. В этом году они предложили найти этот символ Победы дома и сделать фотографию, чтобы разместить в соцсетях, а тем, у кого нет в наличии ленты, предлагается использовать специальный фильтр в Instagram. В постах, посвященных акции, имеется возможность эстафету передать пяти друзьям.Волонтеры имеют возможность отправить георгиевские ленты нуждающимся вместе с доставкой продуктов и медикаментами. Представители движения отметили, что каждая тесьма предварительно обрабатывается и дезинфицируется. Лучшим местом для нее они считают у сердца, слева на груди.