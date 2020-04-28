Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового флешмоба
В Испании проходит оригинальный флешмоб, который создан для борьбы со скукой во время самоизоляции. Сотни жителей страны поют песни Цоя на русском языке и делятся с близкими видеозаписями со своим творчеством.
Пандемия коронавируса заставила многих людей оставаться дома на протяжении длительного срока. При этом каждый развлекает себя по-разному. Все же стоит рассказать о флешмобе, который запустила жительница Барселоны. Девушка спела песню Виктора Цоя и передала эстафету дальше. Теперь сотни испанцев записывают видео со своим творчеством и радуют окружающих. Люди поют везде: на кухне, на балконе, в ванной, а потом делятся своими записями с самыми близкими, чтобы поднять им настроение. Со слов участников, песни Виктора Цоя очень актуальны во время пандемии. Особенно им нравиться композиция «Когда твоя девушка больна».
Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В результате многие страны строго ограничили передвижение своих граждан, из-за чего последние вынуждены постоянно находиться дома. Количество больных уже превысило три миллиона человек. Несмотря на это, некоторые страны уже готовы немного смягчить карантин.
Пандемия коронавируса заставила многих людей оставаться дома на протяжении длительного срока. При этом каждый развлекает себя по-разному. Все же стоит рассказать о флешмобе, который запустила жительница Барселоны. Девушка спела песню Виктора Цоя и передала эстафету дальше. Теперь сотни испанцев записывают видео со своим творчеством и радуют окружающих. Люди поют везде: на кухне, на балконе, в ванной, а потом делятся своими записями с самыми близкими, чтобы поднять им настроение. Со слов участников, песни Виктора Цоя очень актуальны во время пандемии. Особенно им нравиться композиция «Когда твоя девушка больна».
Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В результате многие страны строго ограничили передвижение своих граждан, из-за чего последние вынуждены постоянно находиться дома. Количество больных уже превысило три миллиона человек. Несмотря на это, некоторые страны уже готовы немного смягчить карантин.