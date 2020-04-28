Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового флешмоба





Пандемия коронавируса заставила многих людей оставаться дома на протяжении длительного срока. При этом каждый развлекает себя по-разному. Все же стоит рассказать о флешмобе, который запустила жительница Барселоны. Девушка спела песню Виктора Цоя и передала эстафету дальше. Теперь сотни испанцев записывают видео со своим творчеством и радуют окружающих. Люди поют везде: на кухне, на балконе, в ванной, а потом делятся своими записями с самыми близкими, чтобы поднять им настроение. Со слов участников, песни Виктора Цоя очень актуальны во время пандемии. Особенно им нравиться композиция «Когда твоя девушка больна».Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В результате многие страны строго ограничили передвижение своих граждан, из-за чего последние вынуждены постоянно находиться дома. Количество больных уже превысило три миллиона человек. Несмотря на это, некоторые страны уже готовы немного смягчить карантин.