Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против России
Военный эксперт Алексей Леонков уличил SpaceX в том, что принадлежащая Илону Маску компания участвует в создании оружия, которое планируется использовать против России. Систему спутников Starlink может для собственных целей задействовать Пентагон.
Леонков уверен, что американская сторона уже подготовила пару тысяч компактных околоземных спутников системы Starlink. Впоследствии они могут служить в рамках противодействия гиперзвуковому оружию, имеющемуся в распоряжении РФ. В частности, их можно подключить к комплексу ABMS, также такими системами окажется обеспечена необходимая пропускная способность для передачи данных.
Не так давно представитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал SpaceX пособниками Пентагона и отказался от сотрудничества с данной компанией. Учитывая слова гендиректора ведомства, Алексей Леонков заметил, что организация продает в США двигатели, которые используются в составе выводящих в космос военные аппараты ракет.
Леонков уверен, что американская сторона уже подготовила пару тысяч компактных околоземных спутников системы Starlink. Впоследствии они могут служить в рамках противодействия гиперзвуковому оружию, имеющемуся в распоряжении РФ. В частности, их можно подключить к комплексу ABMS, также такими системами окажется обеспечена необходимая пропускная способность для передачи данных.
Не так давно представитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал SpaceX пособниками Пентагона и отказался от сотрудничества с данной компанией. Учитывая слова гендиректора ведомства, Алексей Леонков заметил, что организация продает в США двигатели, которые используются в составе выводящих в космос военные аппараты ракет.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:54