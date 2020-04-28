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Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против России

Военный эксперт Алексей Леонков уличил SpaceX в том, что принадлежащая Илону Маску компания участвует в создании оружия, которое планируется использовать против России. Систему спутников Starlink может для собственных целей задействовать Пентагон.
Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против России

Леонков уверен, что американская сторона уже подготовила пару тысяч компактных околоземных спутников системы Starlink. Впоследствии они могут служить в рамках противодействия гиперзвуковому оружию, имеющемуся в распоряжении РФ. В частности, их можно подключить к комплексу ABMS, также такими системами окажется обеспечена необходимая пропускная способность для передачи данных.

Не так давно представитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал SpaceX пособниками Пентагона и отказался от сотрудничества с данной компанией. Учитывая слова гендиректора ведомства, Алексей Леонков заметил, что организация продает в США двигатели, которые используются в составе выводящих в космос военные аппараты ракет.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:54

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