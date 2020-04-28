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Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии коронавируса

Андрей Аршавин подготовил иск против Юлии Барановской по поводу алиментов. Однако суд между бывшими гражданскими супругами перенесли из-за пандемии коронавируса.
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии коронавируса

Как выяснилось, футболист потребовал сот экс-жены снизить размер выплат на троих детей, которые в настоящее время живут с матерью, однако иногда встречаются с отцом. Сторона Юлии Барановской через адвокатов высказала свое негодование из-за поступка спортсмена, который якобы лишает обеспеченной жизни своих наследников. Тем не менее юристы знаменитости объяснили такое решение трудным финансовым положением. Андрей Аршавин уже длительное время не играет профессионально, поэтому его доход снизился.

Разобраться в данной ситуации бывшие влюбленные пока не могут, так как в связи с пандемией коронавируса соответствующие заседания перенесли на неизвестный срок. Согласно подтверждению пресс-службы Савеловского суда, в ближайшем будущем слушания не состоятся. Барановская и футболист пока никак не прокомментировали происходящее.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:30

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