Премьер министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на день Победы





В связи с пандемией коронавируса Владимир Путин приказал перенести день Победы на другую дату. Некоторые источники утверждают, что парад проведут 3 сентября – День окончания Второй мировой войны. В связи с новыми обстоятельствами премьер-министр Японии решил отказаться от поездки в Москву по политическим причинам. Всему виной именно дата проведения парада. Если Синдзо Абэ приедет на мероприятие 3 сентября, то чиновник примет участие также в мероприятии, которое посвящено празднованию победы СССР над Японией, а это недопустимо, по мнению японских политиков.Все же официально дата проведения парада Победы еще не определена. Если мероприятие перенесут на другое число, скорее всего, премьер-министр Японии изменит свое решение и посетит столицу России.