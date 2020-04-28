В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной войны
В Сети появились снимки сохранившегося вездехода-амфибии LARC-XV времен холодной войны. Редкий экземпляр обнаружили на задворках автосервиса в Исландии.
Фотограф Андрей Кирнов поделился снимками необычной находки во время путешествия по Исландии. LARC-XV с панорамной двухместной кабиной и грузовой платформой покрыт алюминиевыми пластинами, что позволило ему сохраниться до настоящего времени в приемлемом виде. Всего за период 1960-х годов было произведено около 100 единиц XV, что делает эту модель еще более уникальной. Помимо стандартной версии, на вооружении США также стояли "тяжелые" вездеходы V и LX.
Что касается технических характеристик, то максимально возможная грузоподъёмность LARC-XV достигает 15 тонн. В движение амфибию приводят два дизельных двигателя Cummins с суммарной отдачей в 600 л.с. По суше машина передвигалась со скоростью до 48 км/ч, а по дну водоемов до 17,6 км/ч. Столь внушительные показатели сделали модель популярной во время Вьетнамской войны, но её производство впоследствии оказалось невыгодным.
Фотограф Андрей Кирнов поделился снимками необычной находки во время путешествия по Исландии. LARC-XV с панорамной двухместной кабиной и грузовой платформой покрыт алюминиевыми пластинами, что позволило ему сохраниться до настоящего времени в приемлемом виде. Всего за период 1960-х годов было произведено около 100 единиц XV, что делает эту модель еще более уникальной. Помимо стандартной версии, на вооружении США также стояли "тяжелые" вездеходы V и LX.
Что касается технических характеристик, то максимально возможная грузоподъёмность LARC-XV достигает 15 тонн. В движение амфибию приводят два дизельных двигателя Cummins с суммарной отдачей в 600 л.с. По суше машина передвигалась со скоростью до 48 км/ч, а по дну водоемов до 17,6 км/ч. Столь внушительные показатели сделали модель популярной во время Вьетнамской войны, но её производство впоследствии оказалось невыгодным.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:24