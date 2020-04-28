АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной войны

В Сети появились снимки сохранившегося вездехода-амфибии LARC-XV времен холодной войны. Редкий экземпляр обнаружили на задворках автосервиса в Исландии.

Фотограф Андрей Кирнов поделился снимками необычной находки во время путешествия по Исландии. LARC-XV с панорамной двухместной кабиной и грузовой платформой покрыт алюминиевыми пластинами, что позволило ему сохраниться до настоящего времени в приемлемом виде. Всего за период 1960-х годов было произведено около 100 единиц XV, что делает эту модель еще более уникальной. Помимо стандартной версии, на вооружении США также стояли "тяжелые" вездеходы V и LX.

Что касается технических характеристик, то максимально возможная грузоподъёмность LARC-XV достигает 15 тонн. В движение амфибию приводят два дизельных двигателя Cummins с суммарной отдачей в 600 л.с. По суше машина передвигалась со скоростью до 48 км/ч, а по дну водоемов до 17,6 км/ч. Столь внушительные показатели сделали модель популярной во время Вьетнамской войны, но её производство впоследствии оказалось невыгодным.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла провал ученицам Тутберидзе на…
Американские нейробиологи выяснили, что бактерии обладают коллективной…
Путин выступит с обращением к жителям РФ на совещании с регионами по…
«Не надо бить камнями!»: Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко после слов о домашнем…
Bloomberg: Мир может столкнуться с дефицитом российской…
Оставшаяся без рук из-за домашнего насилия Маргарита Грачева обратилась к Регине…
В Китае развенчали связанные с коронавирусом…
Австралийские астрономы обнаружили "ось нарушения законов…
НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе…
В Магадане россиянка помолилась за собаку и сожгла…
Среди древних охотников-собирателей в Монголии оказались…
В Исландии обнаружили вездеход-амфибию LARC-XV времен холодной…
В России акция “Георгиевская ленточка” стартовала в…
Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального…
Сотни испанцев поют песни Цоя в рамках нового…
"Оргстекло, светоотражатели и фигурки рыб": В Сети показали тюнинг времен…
Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в…
Премьер министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на день…
Представлена современная версия ГАЗ-М20 «Победа», созданная на базе BMW 6…
Военный эксперт Алексей Леонков обвинил SpaceX в создании оружия против…
В Сети рассказали, как устранить шум от панели приборов в…
Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой…
Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия…
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии…
Раскрыты подробности съемок военного сериала…
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от…
Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's…
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына»…
Просмотреть все новости