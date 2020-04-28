"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына» Сафронова

«Истец не пришел ни на одно заседание, в ходе которого заслушивались доводы сторон. Из-за этого было принято решение отказать гражданину Цыбульскому в дальнейшем рассмотрении дела по его запросу», - говорится в сообщении Пресненского суда Москвы.





Сам Дмитрий Цыбульский ранее заявлял, что Никас Сафронов несколько раз встречался с его матерью. Также мужчина ранее выходил на связь с художником и обсуждал их возможное родство. Сафронов тогда заявил, что не помнит о матери этого человека и никогда не был в его родном городе. После этого мнимый наследник сообщил о намерении начать судебное разбирательство из-за наличия документальных подтверждений его родства с Сафроновым.Ранее художник признал четверых внебрачных детей из пяти, заявивших об этом. Ситуацию с Цыбульским Сафронов пока не прокомментировал. По мнению пользователей социальных сетей, для мужчины признание его родства с медийной персоной позволило бы работать в России, так как он не имеет гражданства страны.