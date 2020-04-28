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"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына» Сафронова

Суд опроверг заявления Дмитрия Цыбульского о родстве с Никасом Сафроновым. Сам мужчина не явился ни на одно заседание, хотя предоставил огромное количество документов, якобы подтверждающих связь с художником.
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына» Сафронова

«Истец не пришел ни на одно заседание, в ходе которого заслушивались доводы сторон. Из-за этого было принято решение отказать гражданину Цыбульскому в дальнейшем рассмотрении дела по его запросу», - говорится в сообщении Пресненского суда Москвы.

Сам Дмитрий Цыбульский ранее заявлял, что Никас Сафронов несколько раз встречался с его матерью. Также мужчина ранее выходил на связь с художником и обсуждал их возможное родство. Сафронов тогда заявил, что не помнит о матери этого человека и никогда не был в его родном городе. После этого мнимый наследник сообщил о намерении начать судебное разбирательство из-за наличия документальных подтверждений его родства с Сафроновым.

Ранее художник признал четверых внебрачных детей из пяти, заявивших об этом. Ситуацию с Цыбульским Сафронов пока не прокомментировал. По мнению пользователей социальных сетей, для мужчины признание его родства с медийной персоной позволило бы работать в России, так как он не имеет гражданства страны.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:11

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