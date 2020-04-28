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Раскрыты подробности съемок военного сериала “Джульбарс”

Стало известно, как проходили съемки военного сериала “Джульбарс”, в котором раскрываются подвиги собак в годы Второй мировой войны. Режиссер Иван Шурховецкий признался, что иногда съемочная площадка превратилась в рай для четвероногих друзей.

Сериал описывает происходящее под селом Легедзино в июле 1941 года, где в ожесточенных боях погибли все 500 пограничников и около 150 служебных собак. Иван Шурховецкий любит животных и почти в каждом проекте ему приходилось взаимодействовать с ними. Ради четвероногих друзей на съемочной площадке “Джульбарса” был введен сухой закон, а курить артистам пришлось на расстоянии 200-300 метров от вольеров.

Всего в фильме принимали участие около 50 псов, включая их дублеров. Съемки проходили в Крыму, родом откуда и являются большинство четырехлапых актеров, но некоторых доставили из Санкт-Петербурга. В одном из кадров удалось вместить одновременно 28 собак. Для всех животных были построены вольеры на берегу моря. За их воспитание отвечала команда дрессировщиков. Режиссер признался, что иногда процесс съемок превращался в “собачий рай”, поскольку всем питомцам было необходимо общаться, есть и играть. Команда привязалась к животным, но отвечающие за них люди не позволяли гладить их или подкармливать.

Ради роли в сериале актер Николай Мачульский за пару месяцев до старта съемок научился стрелять из пистолета. Одним из последних к составу команды присоединился Алексей Барабаш.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:24

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