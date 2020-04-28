Раиса Рязанова о смерти сына Данила Перова: «Ему стало холодно, он захрипел»

По словам артистки, 21 января наследник позвонил и спросил о ее местонахождении. Рязанова ответила, что сидит дома, а затем сын сказал, что с ним все нормально. Однако в ночь с 21 на 22 число того же месяца он скончался. Потом супруга мужчины рассказала, что ему внезапно стало холодно и он захрипел. Перов не видел жену и не осознавал, что происходит. Через 7 минут приехала машина скорой помощи, однако спасать родственника знаменитости было поздно. На прощание с сыном Рязановой пришли артисты, которые уважали покойного в театральном мире.Наследник Рязановой в течение 25 лет служил в «Содружестве актеров Таганки». На похоронах в его адрес были сказаны очень трогательные слова. Перова можно было увидеть практически в каждой постановке, он никогда не болел. С детства звезда спектаклей страдал от астмы, поэтому ему запрещалось курить.