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Раиса Рязанова о смерти сына Данила Перова: «Ему стало холодно, он захрипел»

Раиса Рязанова стала героиней нового выпуска проекта «Судьба человека» на «Россия 1», где рассказала о смерти единственного сына. Данила Перова не стало в возрасте 51 года.
Раиса Рязанова о смерти сына Данила Перова: «Ему стало холодно, он захрипел»

По словам артистки, 21 января наследник позвонил и спросил о ее местонахождении. Рязанова ответила, что сидит дома, а затем сын сказал, что с ним все нормально. Однако в ночь с 21 на 22 число того же месяца он скончался. Потом супруга мужчины рассказала, что ему внезапно стало холодно и он захрипел. Перов не видел жену и не осознавал, что происходит. Через 7 минут приехала машина скорой помощи, однако спасать родственника знаменитости было поздно. На прощание с сыном Рязановой пришли артисты, которые уважали покойного в театральном мире.

Наследник Рязановой в течение 25 лет служил в «Содружестве актеров Таганки». На похоронах в его адрес были сказаны очень трогательные слова. Перова можно было увидеть практически в каждой постановке, он никогда не болел. С детства звезда спектаклей страдал от астмы, поэтому ему запрещалось курить.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:48

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