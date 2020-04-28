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Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в Сети

Казанские студенты обнаружили собственные дипломные работы на одном из веб-порталов. Оказалось, что готовые научные труды выпускников КФУ незаконно продавали в Сети

Вчерашние учащиеся Казанского федерального университета пожаловались руководству учреждения, что их выпускные квалификационные работы продают на одном из сайтов за 2-5 тысяч рублей. Одна из пострадавших сообщила в соцсетях, что ресурс пользуется трудами студентов без согласия последних и не делится прибылью от каждой реализованной продажи. На данный момент представители вуза готовят обращение в прокуратуру по сложившейся ситуации.

Глава высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский заявил, что КФУ не осуществляет кражи интеллектуальной собственности. "Наоборот, все выпускные квалификационные работы обучающихся публикуются на официальном сайте с целью защиты прав авторов", - добавил преподаватель. Стоит отметить, что особенного вреда злоумышленники нанести не могут: все новые исследовательские материалы проходят через систему "Антиплагиат" на предмет заимствований.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:07

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