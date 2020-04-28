Дипломные работы студентов КФУ незаконно продавали в Сети





Вчерашние учащиеся Казанского федерального университета пожаловались руководству учреждения, что их выпускные квалификационные работы продают на одном из сайтов за 2-5 тысяч рублей. Одна из пострадавших сообщила в соцсетях, что ресурс пользуется трудами студентов без согласия последних и не делится прибылью от каждой реализованной продажи. На данный момент представители вуза готовят обращение в прокуратуру по сложившейся ситуации.Глава высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский заявил, что КФУ не осуществляет кражи интеллектуальной собственности., - добавил преподаватель. Стоит отметить, что особенного вреда злоумышленники нанести не могут: все новые исследовательские материалы проходят через систему "Антиплагиат" на предмет заимствований.