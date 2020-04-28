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Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального релиза

В Сети опубликованы фото электрического кроссовера BMW iX3. Однако внешность автомобиля показали раньше официального релиза из-за утечки информации.
Электрический кроссовер BMW iX3 показали раньше официального релиза

Электрический BMW iX3 должен был выйти только к концу этого года, но все пошло не по плану. Пользователь Instagram под ником scott26.unofficial опубликовал в своем аккаунте фото кроссовера от немецкого бренда. Теперь официальный релиз от BMW лишь формальность, поскольку поклонники бренда уже ознакомились с новинкой. Кроме этого стали известны технические характеристики электрокара. Автомобиль оборудован электромотор мощностью 286 «лошадок» и крутящим моментом в 400 Ньютон метров. Максимальный запас хода составляет 400-450 километров. Емкость аккумуляторной батареи равна 74 кВт⋅ч.

Напомним, впервые BMW iX3 представили еще в 2018 году. Однако тогда это был лишь концепт от немецкого автопроизводителя. Серийная версия отличается внешностью, а также габаритами. Производство электрического кроссовера настроят на китайском заводе СП BMW Brilliance.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:16

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