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В Польше столетний бывший партизан выздоровел после заражения коронавирусом

В Польше 100-летний мужчина, который во времена Второй мировой войны был партизаном, смог вылечиться от коронавируса. В последние годы перед пенсией он работал пожарным.
В Польше столетний бывший партизан выздоровел после заражения коронавирусом

Информацию о выздоровлении мужчины обнародовала представитель Клинического госпиталя МВД Ивона Солтыс. По ее словам, пациента доставили в относительно тяжелом состоянии, но он начал быстро идти на поправку. Позднее его перевели из обычной больницы в госпиталь МВД, где ему пришлось пробыть до выздоровления.
«Пациент стал первым выздоровевшим от коронавируса в возрасте 100 лет. В молодости он был пожарным и партизаном во времена войны, ввиду чего прошел множество испытаний. COVID-19 для него оказалась пустяком», - рассказала Солтыс.

Представитель Клинического госпиталя МВД также обнародовала совместный снимок с пациентом, сделанный во время доставки мужчины домой. В настоящее время он находится на обязательной обсервации под постоянным присмотром медиков, а также чувствует себя значительно лучше.

В Польше на 28 апреля зарегистрировано более 12 тысяч зараженных коронавирусом. Более 500 человек скончались на фоне последствий COVID-19. В стране введен карантин, запрещающий работу всех непродовольственных магазинов и развлекательных учреждений. Также в Польше действует обязательный масочный режим.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:09

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