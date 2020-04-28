Ксения Собчак опубликовала старый снимок в короткой школьной форме





На снимке вместе с Собчак позируют Мария Алехина и Надежда Толоконникова, которые в то время находились на слуху из-за скандала с роликом, снятым в церкви. По словам телеведущей, некоторые видео для «Дождя» тогда снимались просто в квартирах, так как проект только начинал развиваться. Собчак сидит на ковре на фоне штор в коротком платье, визуально напоминающем часть школьной формы. Толоконникова и Алехина, расположившиеся рядом с ней, одеты более сдержанно и по-домашнему. Собчак решила дополнить платье белыми манжетами, сделавшими его еще больше похожим на форму выпускниц. Судя по всему, сюжет был сделан еще до того, как участниц Pussy Riot взяли под стражу.Поклонники отметили, что за годы существования телеканала «Дождь» Собчак почти не изменилась. Единственным отличием нынешнего стиля ведущей является обилие классических костюмов. В начале карьеры ведущая предпочитала выбирать более откровенные наряды, подчеркивающие длинные ноги или декольте. Сама звезда решила не делать длинные подписи под фото, ограничившись фразой «Дождь.Начало».