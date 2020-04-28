"Оргстекло, светоотражатели и фигурки рыб": В Сети показали тюнинг времен СССР
Вопреки распространенному мнению, тюнинг был довольно популярным даже во времена СССР. В Сети показали автомобили, которые попали в руки советских умельцев.
Хотя советским автолюбителям приходилось модифицировать собственные машины подручными средствами, в процесс зачастую вкладывали душу и руководствовались практичностью. Наиболее часто тюнингу подвергали ручки рычага КПП, замену которых вырезали из оргстекла и покрывали всевозможными рисунками на токарном станке. Вместо подвески на зеркало обычно использовались разнообразные поделки из силиконовых трубок от медицинских капельниц.
Популярным также можно назвать накидки на сиденья, сплетенные из деревянных шариков. Учитывая жесткость кресел, "чехол" не только выполнял функцию массажера, но и щадил спины водителей. В последние годы существования СССР умельцы любили украшать автомобили чрезмерным количеством светлоотражателей. Наконец, народная смекалка позволила избавиться от запотевания передней оптики - водители обычно заливали в фары тормозную жидкость, которая поглощала лишнюю влагу.
Хотя советским автолюбителям приходилось модифицировать собственные машины подручными средствами, в процесс зачастую вкладывали душу и руководствовались практичностью. Наиболее часто тюнингу подвергали ручки рычага КПП, замену которых вырезали из оргстекла и покрывали всевозможными рисунками на токарном станке. Вместо подвески на зеркало обычно использовались разнообразные поделки из силиконовых трубок от медицинских капельниц.
Популярным также можно назвать накидки на сиденья, сплетенные из деревянных шариков. Учитывая жесткость кресел, "чехол" не только выполнял функцию массажера, но и щадил спины водителей. В последние годы существования СССР умельцы любили украшать автомобили чрезмерным количеством светлоотражателей. Наконец, народная смекалка позволила избавиться от запотевания передней оптики - водители обычно заливали в фары тормозную жидкость, которая поглощала лишнюю влагу.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:09