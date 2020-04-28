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"Тявкаем из-за пустяков": Подольская и Пресняков не смогли избежать бытовых ссор на самоизоляции

Наталья Подольская и Владимир Пресняков не смогли избежать бытовых ссор во время самоизоляции. Певица пожаловалась на то, что муж не моет посуду.
"Тявкаем из-за пустяков": Подольская и Пресняков не смогли избежать бытовых ссор на самоизоляции

Знаменитости состоят в отношения на протяжении 15 лет и за это время конфликты между ними возникали редко. Вот только в режиме самоизоляции избежать ссор почти невозможно. Так как концерты и гастроли отменены, другие массовые мероприятия тоже запрещены, Наталья Подольская 24 часа в сутки проводит с избранником и сыном Артемием. Супруги стараются заниматься разными делами и встречаться по вечерам. В разговоре с журналистами звезда выразила понимание тем парам, которые ссорятся на самоизоляции. Как отметила исполнительница, они с Пресняковым иногда «тявкают» из-за пустяков, но быстро начинают скучать друг без друга.

В то же время между супругами присутствует взаимопонимание, а домашние обязанности они давно поделили. По словам певицы, муж ни разу за время карантина не мыл посуду, но она не намерена его заставлять, так как сама может это сделать. Пресняков-младший, в свою очередь, отвечает за вызов сантехников, электриков и других рабочих. Как считает Подольская, длительные семейные отношения являются совместным трудом женщины и мужчины. Проблемы начинаются сразу после того, как один из партнеров перестает над ними работать.

Во время самоизоляции артистка может чаще общаться со своими родными. Так, она просыпается утром, будит сына, обнимает его и затем они вместе читают утреннюю молитву, чистят зубы. Далее звездная мать снова идет спать на пару часов, пока о наследнике заботится няня. Также музыкант и его жена вместе поют и записывают ролики дома, а вечером смотрят сериалы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:19

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