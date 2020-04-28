"Тявкаем из-за пустяков": Подольская и Пресняков не смогли избежать бытовых ссор на самоизоляции





Знаменитости состоят в отношения на протяжении 15 лет и за это время конфликты между ними возникали редко. Вот только в режиме самоизоляции избежать ссор почти невозможно. Так как концерты и гастроли отменены, другие массовые мероприятия тоже запрещены, Наталья Подольская 24 часа в сутки проводит с избранником и сыном Артемием. Супруги стараются заниматься разными делами и встречаться по вечерам. В разговоре с журналистами звезда выразила понимание тем парам, которые ссорятся на самоизоляции. Как отметила исполнительница, они с Пресняковым иногда «тявкают» из-за пустяков, но быстро начинают скучать друг без друга.В то же время между супругами присутствует взаимопонимание, а домашние обязанности они давно поделили. По словам певицы, муж ни разу за время карантина не мыл посуду, но она не намерена его заставлять, так как сама может это сделать. Пресняков-младший, в свою очередь, отвечает за вызов сантехников, электриков и других рабочих. Как считает Подольская, длительные семейные отношения являются совместным трудом женщины и мужчины. Проблемы начинаются сразу после того, как один из партнеров перестает над ними работать.Во время самоизоляции артистка может чаще общаться со своими родными. Так, она просыпается утром, будит сына, обнимает его и затем они вместе читают утреннюю молитву, чистят зубы. Далее звездная мать снова идет спать на пару часов, пока о наследнике заботится няня. Также музыкант и его жена вместе поют и записывают ролики дома, а вечером смотрят сериалы.