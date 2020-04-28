Продюсеру шоу “Маска” Тимуру Вайнштейну предлагали 2 млн за имя участника в костюме Льва

За два месяца эфиров шоу “Маска” взбудоражило зрителей, которые прибегали к разнообразным ухищрениям, чтобы узнать имена героев. Даже мать Тимура Вайнштейна пыталась надавить на звездного сына родством с ним, чтобы выяснить имена звезд. Однажды знакомый продюсера поинтересовался о наличии штрафов за раскрытие информации о персонажах, на что артист ответил утвердительно. Он отметил, что за нарушение контракта с него могут потребовать миллион рублей. Тогда друг Вайнштейна пообещал удвоить сумму, если он раскроет личность участника в костюме Льва.Обязательство о неразглашении своего участия в шоу “Маска” взял на себя каждый из претендентов на победу. В финал проекта вошли Лев, Волк и Олень, а Попугаем, сошедшим с дистанции, оказалась Анна Плетнева.