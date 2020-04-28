Представлена современная версия ГАЗ-М20 «Победа», созданная на базе BMW 6 серии





В отечественном автопроме немного не хватает классики – видимо такие мысли пришли в голову умельцев московского ателье тюнинга во время создания современной версии ГАЗ-М20 «Победа». В качестве донора мастера выбрали BMW 6 серии в кузове E64, поскольку автомобиль оптимально подходит для создания кабриолета. На первом этапе были созданы стеклопластиковые элементы кузова, дизайн которых взят с «Победы». После установки внешних деталей и покраски автомобиль стал неким гибридом немецкого BMW и советской новинки. Все же по документам уникальное транспортное средство зарегистрировано как BMW 6 серии, поскольку изменена была только внешность.Силовой агрегат мастера не меняли, поэтому под капотом современной «Волги» установлен 4,8-литровый силовой агрегат мощностью 367 «лошадок». Пока неизвестно, сделан автомобиль на продажу или по эксклюзивному заказу. Все же стоит признать, что подобные «Победы» пользовались бы большим спросом на российском рынке.