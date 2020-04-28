"Заплатить за квартиру - счастье": Олеся Малибу рассказала о работе рынка эскорта на карантине
Олеся Малибу рассказала о том, как самоизоляция в России отразилась на рынке эскорта. По словам экс-участницы проекта «Дом-2», спасением для работниц отрасли стали онлайн-трансляции.
На минувшей неделе Олеся Малибу появилась в прямом эфире с Даной Борисовой. Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» рассказали о работе эскорта на карантине. Борисова призналась, что во время проблем с запрещенными препаратами также попадала в отрасль оказания таких услуг.
Дана Борисова отметила, что на карантине девушки, которые занимаются эскортом, могут освоить новую профессию и в будущем сменить ее. Малибу также назвала наличие разносторонних умений очень полезной особенностью, в частности в нынешних реалиях на самоизоляции.
На минувшей неделе Олеся Малибу появилась в прямом эфире с Даной Борисовой. Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» рассказали о работе эскорта на карантине. Борисова призналась, что во время проблем с запрещенными препаратами также попадала в отрасль оказания таких услуг.
«У меня есть мужчина, который меня обеспечивает. Сумм, поступающих от него, достаточно для жизни на самоизоляции. Девочки, которые работают с разными мужчинами, сейчас испытывают проблемы. Особенно это касается Москвы и столичного региона, где ввели пропуска. Международный эскорт сейчас вообще теряет огромные деньги. Спасаться приходится онлайн-трансляциями. Девочки устраивают сексуальные стримы и как-то зарабатывают», - рассказала Малибу.
Дана Борисова отметила, что на карантине девушки, которые занимаются эскортом, могут освоить новую профессию и в будущем сменить ее. Малибу также назвала наличие разносторонних умений очень полезной особенностью, в частности в нынешних реалиях на самоизоляции.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:30