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В Сети рассказали, как устранить шум от панели приборов в авто

Почти все автомобилисты хотя бы раз в жизни сталкивались с возникновением шума от панели приборов. В Сети рассказали, как устранить посторонние звуки быстро и эффективно.

Основной причиной появления шумов в приборной панели эксперты называют особенности архитектуры устройства. Пластиковые элементы крепления, вроде зажимов и клипс, со временем ослабевают и провоцируют люфты. Специалисты советуют в первую очередь демонтировать панель и определить, какой тип звукоизоляции подойдет лучше всего. К примеру, можно покрыть до 50% плоских участков крепежа виброизоляционными материалами. Превышать этот показатель не рекомендуется, чтобы не превышать вес конструкции.

Вторым методом может стать покрытие обратной стороны панели битопластом, который позволяет поглощать звуки, издаваемые мотором. Его основным преимуществом считается высокая степень эластичности, что позволяет укладку на неровных поверхностях. Перед подобной процедурой не лишним станет тщательная очистка деталей и винтов. Стоит отметить, что разобрать панель в более новых автомобилях крайне сложно по причине наличия большого количества электроники.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:48

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