Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия нагрузок
Георгий Черданцев признался, что не считает кибер-состязания традиционным видом спорта на фоне отсутствия серьезных нагрузок. Такое мнение известный комментатор выразил в рамках онлайн-конференции Медиагруппы “Патриот”.
Телеведущий считает, что любой спорт предусматривает нагрузку, а в большинстве видов она физическая. Киберспорт не может быть причислен к данной группе или к занятиям, требующим умственной активности, как в шахматах. Черданцев также отметил, что развлечения в онлайн-играх не входят даже в десятку самых обсуждаемых тем на спортивных каналах России и всего мира. Эксперт не отрицает, что у киберспорта есть своя ниша, а также он уверен, что в нем успеха могут добиться люди с ограниченными возможностями, которым требуется социализация.
Телеведущий призвал граждан с инвалидностью принимать участие в данных состязаниях, чтобы соревноваться и добиваться успехов, даже сидя перед телевизором. Единственным сходством данного занятия со спортом Черданцев считает возможность играть командами. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".
Телеведущий считает, что любой спорт предусматривает нагрузку, а в большинстве видов она физическая. Киберспорт не может быть причислен к данной группе или к занятиям, требующим умственной активности, как в шахматах. Черданцев также отметил, что развлечения в онлайн-играх не входят даже в десятку самых обсуждаемых тем на спортивных каналах России и всего мира. Эксперт не отрицает, что у киберспорта есть своя ниша, а также он уверен, что в нем успеха могут добиться люди с ограниченными возможностями, которым требуется социализация.
Телеведущий призвал граждан с инвалидностью принимать участие в данных состязаниях, чтобы соревноваться и добиваться успехов, даже сидя перед телевизором. Единственным сходством данного занятия со спортом Черданцев считает возможность играть командами. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".