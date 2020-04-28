Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от пандемии





Пандемия коронавируса уже нанесла серьёзный удар по мировой экономике. В результате ввода ограничений почти во всех странах множество предприятий вынуждены нести серьезные экономические потери. Однако максимальный ущерб от пандемии понесет сфера «экономики впечатлений». В первую очередь речь идет о компаниях, которые предоставляют услуги досуга и туризма: кафе, рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, туристические агентства, отели и т.д. В результате состояние среднего класса во всем мире значительно ухудшится.Новая политика государств направлена на сохранение здоровья и жизни своих граждан, поэтому власти вынуждены пожертвовать определенной сферой бизнеса. Статистика показывает, что пережить пандемию коронавируса получится далеко не всем компаниям указанного спектра услуг. Например, после карантина примерно 40% ресторанов будут вынуждены закрыться из-за недостатка средств. Спасти ситуацию может только поддержка государства, которое также заинтересовано в существовании малого и среднего бизнеса, поскольку он является важным элементом экономики.