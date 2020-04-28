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Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от пандемии

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал влияние пандемии коронавируса на мировую экономику. Эксперт назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от карантина.

Пандемия коронавируса уже нанесла серьёзный удар по мировой экономике. В результате ввода ограничений почти во всех странах множество предприятий вынуждены нести серьезные экономические потери. Однако максимальный ущерб от пандемии понесет сфера «экономики впечатлений». В первую очередь речь идет о компаниях, которые предоставляют услуги досуга и туризма: кафе, рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, туристические агентства, отели и т.д. В результате состояние среднего класса во всем мире значительно ухудшится.

Новая политика государств направлена на сохранение здоровья и жизни своих граждан, поэтому власти вынуждены пожертвовать определенной сферой бизнеса. Статистика показывает, что пережить пандемию коронавируса получится далеко не всем компаниям указанного спектра услуг. Например, после карантина примерно 40% ресторанов будут вынуждены закрыться из-за недостатка средств. Спасти ситуацию может только поддержка государства, которое также заинтересовано в существовании малого и среднего бизнеса, поскольку он является важным элементом экономики.

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Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:19

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