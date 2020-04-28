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Роскачество во время проверки обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

Произведенные в России чипсы имеют в своем составе мышьяк и кадмий. Лабораторные тесты данной продукции были проведены Роскачеством, а итоги были обнародованы в эфире передачи “Тест”, показанной на “России 1”.

В лабораторных тестированиях участвовали такие торговые марки, как Pringles, Lays, Kracks, “Русская картошка”, также проверка затронула “Московский картофель”. Как минимум в двух товарах имели место нарушения обязательных требований. В частности, “Московский картофель” и Kracks не отвечают ключевым стандартам из-за превышения количества кадмия. Указанный металл имеет свойство накапливаться в организме, а в данных марках чипсов его концентрация составила соответственно 0,064 мг/кг и 0,061 мг/кг. В случае со вторым брендом также отмечается чрезмерное содержание микроорганизмов. Pringles, Lays и “Русская картошка” нормы не нарушали.

В рамках инициативы исследования проводили на картофельных, а также свекольных и кукурузных снеках от 16 брендов.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:41

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