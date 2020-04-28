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"Всегда прошу благословить": У Натальи Гвоздиковой есть собственный духовник

Наталья Гвоздикова рассказала, что несколько лет находится в дружеских отношениях с отцом Георгием из храма в Тропарево. По словам актрисы, она часто обсуждает со священнослужителем личные вопросы и просит совета.
"Всегда прошу благословить": У Натальи Гвоздиковой есть собственный духовник

Звезда рассказала, что новости о коронавирусе ее постоянно сильно тревожат. Информация о смертях тысяч человек во всем мире заставляет ее задумываться о будущем. Благодаря личному духовнику актриса быстро справляется с переживаниями и обретает спокойствие.
«Я спрашивала у отца Георгия, как можно пережить всю эту самоизоляцию. Он сказал мне, что достаточно достать икону и включить телевизор. После этого нужно найти канал с богослужениями и просто молиться. Когда я спрашиваю о том, почему Бог послал нам такие испытания, то священник говорит, что его благосклонность измеряется в трудностях, которые он дает человеку», - рассказала актриса.

Гвоздикова подчеркнула, что они с отцом Григорием общаются и в неформальной обстановке. Актриса и священнослужитель дружат семьями. Она звонит ему даже перед поездкой по работе, спрашивая совета и прося благословения. Также у артистки за долгие годы появилась традиция посещать церковь в каждом городе, в котором она бывает. В лавке у храма она обязательно покупает ангела или небольшой образок, сохраняя их на память.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:07

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