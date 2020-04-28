"Всегда прошу благословить": У Натальи Гвоздиковой есть собственный духовник

«Я спрашивала у отца Георгия, как можно пережить всю эту самоизоляцию. Он сказал мне, что достаточно достать икону и включить телевизор. После этого нужно найти канал с богослужениями и просто молиться. Когда я спрашиваю о том, почему Бог послал нам такие испытания, то священник говорит, что его благосклонность измеряется в трудностях, которые он дает человеку», - рассказала актриса.





Звезда рассказала, что новости о коронавирусе ее постоянно сильно тревожат. Информация о смертях тысяч человек во всем мире заставляет ее задумываться о будущем. Благодаря личному духовнику актриса быстро справляется с переживаниями и обретает спокойствие.Гвоздикова подчеркнула, что они с отцом Григорием общаются и в неформальной обстановке. Актриса и священнослужитель дружат семьями. Она звонит ему даже перед поездкой по работе, спрашивая совета и прося благословения. Также у артистки за долгие годы появилась традиция посещать церковь в каждом городе, в котором она бывает. В лавке у храма она обязательно покупает ангела или небольшой образок, сохраняя их на память.