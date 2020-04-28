Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's Edge





Студия Joy Way является небольшим разработчиком, который известен выпуском посредственных игр с минимальным бюджетом. Руководство компании решило выйти на новый уровень, опубликовав тизер нового экшена под названием Stride. Обладатели ПК могут сыграть в "симулятор паркура" лишь с помощью шлема виртуальной реальности. Геймплей напоминает Mirror's Edge от студии DICE: игроку также нужно бегать и прыгать через крыши зданий, но уже от полноценного первого лица.VR-проекты зачастую делают упор на игровой процесс, но разработчики пошли дальше: сюжет новинки поведает пользователям о виртуальном мире будущего, который пятнадцать лет назад пережил таинственную экологическую катастрофу. События разворачиваются в мегаполисе, разделенном на районы враждующих банд. Геймеру предстоит взять на себя роль одного из членов преступных группировок. Официальный релиз Stride в Steam намечен на лето текущего года. Поддержку получат шлемы Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality.