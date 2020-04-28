"Люблю его назло всему": Муцениеце публично попросила прощения у мужа





Муцениеце часто делится с поклонниками рассуждениями о личной жизни. По словам актрисы, развод с Павлом Прилучным стал для нее серьезным испытанием, которое не завершилось по сей день. В стихотворении, которое она опубликовала в Instagram, звезда заявила, что продолжает «любить» бывшего мужа «назло всему».Недавно актриса записала видеообращение, в котором обвинила Прилучного в домашнем насилии. По словам Муцениеце, они всей семьей начали придерживаться режима самоизоляции в одном доме. Спустя несколько дней у нее с супругом начали происходить постоянные ссоры. В итоге Прилучный выгнал Муцениеце вместе с детьми. Актрисе пришлось экстренно переехать в московскую квартиру.Звезда отметила, что Павел Прилучный периодически приезжает к ней для того, чтобы забрать детей на выходные. Сейчас пара оформляет документы для развода и пытается поделить совместно нажитое имущество. По словам Муцениеце, сам процесс доставляет всей семье массу дискомфорта, из-за чего она не хочет вдаваться в его подробности.