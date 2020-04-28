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Производитель DJI: Новый дрон Mavic Air 2 может находиться в воздухе более 30 минут

Компания DJI является крупным китайским производителем мультикоптеров, чей Mavic Air 2 недавно стал доступен для предзаказа. Представители фирмы говорят, что новый дрон может находиться в воздухе более 30 минут.

Mavic Air 2, преемник компактного складного дрона, выпущенного в 2018 году, получил улучшенную конструкцию, более современную камеру с высоким качеством съемки, а также увеличенную дальность полета. Как сообщают в пресс-службе корпорации DJI, беспилотный ЛА вмещает в себе новые стандарты с точки зрения мобильности и расширенные функции с прежним дизайном. Три главных нововведения включают в себя систему ориентирования APAS 3.0 на базе ИИ, дополнительную подсветку для безопасной посадки, а также автопереключение частот 2,4/5,8 ГГц.

Плавная запись 4K-видео с частотой в 60 кадров и усиленная детализация изображения достигаются благодаря 1/2-дюймовому сенсору типа КМОП с разрешением в 48 мегапикселей. Это позволяет создавать качественные ролики с минимальным потреблением объема памяти и сохранением динамического диапазона. В связи с пандемией COVID-19, официальная презентация состоится в конце мая, а оформить предварительный заказ можно уже сейчас.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:03

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