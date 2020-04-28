Qualcomm представила доступную технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+
Компания Qualcomm представила Quick Charge 3+, которая станет следующим поколением фирменной технологии быстрой зарядки. Благодаря простоте системы ее будут устанавливать даже на бюджетные смартфоны.
Quick Charge 3+ в ближайшее время должна появиться на всех смартфонах на основе Snapdragon 765 и 765G. Также известно об использовании технологии в устройстве Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Qualcomm собирается интегрировать быструю зарядку нового поколения во все платформы Snapdragon, которые готовятся к релизу в текущем году.
Quick Charge 3+ позволяет восстановить до 50% запасов энергии примерно за 15 минут. Предыдущим поколениям Quick Charge для этого требовалось от получаса. Также быстрая зарядка может работать с адаптерами выходной мощностью до 60 ватт. Благодаря пониженному тепловыделению продолжительность работы аккумулятора увеличивается.
Технология быстрой зарядки третьего поколения поддерживает кабели с разъемами USB-A на USB-C. Quick Charge 4+ поддерживает только последний вариант. Представители Qualcomm отмечают, что благодаря универсальности технология в скором времени появится на множестве портативных гаджетов от именитых брендов.
Quick Charge 3+ в ближайшее время должна появиться на всех смартфонах на основе Snapdragon 765 и 765G. Также известно об использовании технологии в устройстве Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Qualcomm собирается интегрировать быструю зарядку нового поколения во все платформы Snapdragon, которые готовятся к релизу в текущем году.
Quick Charge 3+ позволяет восстановить до 50% запасов энергии примерно за 15 минут. Предыдущим поколениям Quick Charge для этого требовалось от получаса. Также быстрая зарядка может работать с адаптерами выходной мощностью до 60 ватт. Благодаря пониженному тепловыделению продолжительность работы аккумулятора увеличивается.
Технология быстрой зарядки третьего поколения поддерживает кабели с разъемами USB-A на USB-C. Quick Charge 4+ поддерживает только последний вариант. Представители Qualcomm отмечают, что благодаря универсальности технология в скором времени появится на множестве портативных гаджетов от именитых брендов.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:54