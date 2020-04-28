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Посол Антонов рассказал о планах вывезти часть российских школьников из США

Анатолий Антонов, представляющий интересы РФ в Вашингтоне, сообщил о наличии возможности вывезти из США часть российских школьников. Рейс, который из Нью-Йорка проследует в Москву, намечен на 28 апреля.

Дипломат обратил внимание, что в список россиян, которые отправятся из США ближайшим рейсом, включены помещенные на реабилитацию после хирургического вмешательства пожилые граждане, а также школьники. Последние попали в страну в связи с учебными программами и сейчас находятся в разных штатах. Посол заявил о непростом формировании списка пассажиров, отметив, что многие столкнутся с необходимостью выполнить несколько пересадок, чтобы добраться домой.

Антонов не скрывает, что предстоящий рейс не позволит полностью решить вопрос возвращения юных россиян из США. Отечественные ведомства до сих пор не выяснили точное количество оказавшихся в непростой ситуации школьников, а также их имена и контакты.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:25

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