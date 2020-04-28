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В Германии продается раллийная «пятёрка» Жигулей из СССР

В Германии на продажу выставили седан Lada 2105 времен СССР в раллийной версии. Продавец оценил «пятерку» Жигулей в 3,2 миллиона рублей.

Автомобиль выставили на продажу в дилерском центре SM Auto. В описании говорится, что транспортное средство выпустили в 1984 году, но почти все оригинальные детали в нем были заменены на новые. После масштабной реставрации в автомобиле установили систему пожаротушения, гоночные кресла, усиленный каркас и новый силовой агрегат. Также машина стала отличаться от оригинала визуально. На передней части видны карбоновые воздухозаборники и новые обтекаемые зеркала заднего вида.

Под капотом Lada 2105 разместился силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 185 лошадиных сил. Мотор разрабатывался специалистами ателье Beres Motorsport. Также была полностью заменена коробка переключения передач. После реставрации седан проехал около 300 километров. Все остальное время он находился в гараже.

Владелец раритетного автомобиля заявляет, что у него остались некоторые оригинальные комплектующие, которые он готов предоставить в дополнение к седану. При необходимости хозяин может отправить Lada 2105 в любую страну, но за оплату пересылки.

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Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:16

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