В Германии продается раллийная «пятёрка» Жигулей из СССР





Автомобиль выставили на продажу в дилерском центре SM Auto. В описании говорится, что транспортное средство выпустили в 1984 году, но почти все оригинальные детали в нем были заменены на новые. После масштабной реставрации в автомобиле установили систему пожаротушения, гоночные кресла, усиленный каркас и новый силовой агрегат. Также машина стала отличаться от оригинала визуально. На передней части видны карбоновые воздухозаборники и новые обтекаемые зеркала заднего вида.Под капотом Lada 2105 разместился силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 185 лошадиных сил. Мотор разрабатывался специалистами ателье Beres Motorsport. Также была полностью заменена коробка переключения передач. После реставрации седан проехал около 300 километров. Все остальное время он находился в гараже.Владелец раритетного автомобиля заявляет, что у него остались некоторые оригинальные комплектующие, которые он готов предоставить в дополнение к седану. При необходимости хозяин может отправить Lada 2105 в любую страну, но за оплату пересылки.