«Жалко, что коронавирус поражает и мозги»: Башаров прокомментировал травлю за свои прошлые грехи

Марат Башаров уже не в первый раз становится центральной фигурой скандала. Ранее имя актера не раз упоминалось в статьях, темой которых было домашнее насилие и абьюз. Теперь же энтузиасты решили «наказать» заслуженного артиста Республики Татарстан за его недостойное поведение, лишив этого звания, а также упразднив назначенную знаменитости ранее Государственную премию РФ. Причиной тому стало откровенное интервью, которое Башаров недавно дал Лере Кудрявцевой.Актер рассказал в «Секрете на миллион», что действительно поднимал руку на двух своих бывших жен. Марат Башаров не отрицал, что именно по его вине Екатерина Архарова получила черепно-мозговую травму, а Елизавета Шевыркова – перелом костей носа. Это признание возмутило общественность, а еще более несправедливым публике показался тот факт, что артист так и не был наказан за содеянное. Именно поэтому в Сети начался сбор подписей на петицию по поводу лишения Башарова его званий.По мнению самого актера, травля его персоны происходит сейчас не из-за его поступков, а по причине скуки, которая одолевает людей из-за сидения на карантине. Звезда кино уверен – это своего рода «развлечение» на период самоизоляции, а об инцидентах с рукоприкладством всем было известно уже давно, и эта история со временем даже забылась. Но, как утверждает знаменитость, некоторым коронавирус «поражает и мозги», поэтому они начинают искать жертву для экзекуций.По словам Башарова, он уже давно был наказан за содеянное «лишением очень многих работ» в 2018 году. Те же, кто хочет его еще и лишить званий, возомнили себя «вершителями судеб», и к ним актер испытывает только жалость.