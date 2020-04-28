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Прототип Hyundai Elantra N Line заметили во время дорожных тестов

Месяц назад Hyundai порадовала клиентов обновленной Elantra, но вскоре серия может пополнится более мощной версией N Line. Прототип седана с полностью закамуфлированным кузовом заметили во время дорожных тестов.

Хотя фотошпионы смогли предоставить несколько снимков будущей Hyundai Elantra в комплектации N Line, "тяжелая" маскировка помешала увидеть основные отличия от базового автомобиля. По предварительной информации, седан обзаведется спортивным обвесом, легкосплавными дисками и заниженной подвеской. Также, конструкторское бюро компании на данный момент занимается модернизацией шасси авто и бензинового турбомотора.

Эксперты теоретизируют, что новинка может предложить клиентам 1,6-литровый V4 от хэтчбека Elantra GT N Line мощностью 201 л. с. и 264 Нм крутящего момента. Пятидверная версия этого транспортного средства дополнится 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонным "автоматом" с двойным сцеплением. Хотя пресс-служба не сообщила об официальной дате презентации, седан появится в продаже в качестве авто 2021 модельного года. Известно, что руководство бренда раздумывает над возможностью выпуска машины с гибридной силовой установкой.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:09

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