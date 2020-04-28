«С детства люблю мыть посуду»: Нелли Ермолаева рассказала о разводе, страхах и самоизоляции
Нелли Ермолаева дала откроенное интервью, в котором рассказала журналистам, как проводит время на самоизоляции. Также телеведущая поделилась своими страхами и подробностями развода.
Изначально звезда не была готова длительное время находиться в четырех стенах, поскольку привыкла к активному образу жизни: съёмкам, гастролям, различным проектам. Тем не менее Нелли Ермолаева ответственно отнеслась к социальному дистанцированию, поскольку, в первую очередь, является матерью и должна думать о своем ребенке. По этой причине знаменитость сняла дом в Тверской области, где соблюдает самоизоляцию вместе с бывшим мужем и их наследником. После развода паре удалось сохранить теплые отношения. Как отметила звезда «Дома-2», карантин изменил каждого человека. В это время знаменитость и ее близкие занимаются рыбалкой, катаются на квадроциклах. Также бизнесвумен рассказала о проблеме современного телевидения, заключающейся в большей востребованности интернета. Сейчас люди узнают любую информацию оттуда, а современное поколение не знает, что есть пульт от телевизора.
Что касается работы, артистка предпочитает пробовать себя в разных сферах, чтобы потом оставить после себя след. Высказываясь об этих вещах, Ермолаева привела в пример Ольгу Бузову, которую многие обвиняют в неумении петь. В то же время у исполнительницы большая армия поклонников и она действительно получает огромное удовольствие при общении со слушателями на сцене. Как сказала экс-участница телестройки, она тоже очень любит записывать композиции, однако великой артисткой себя не считает. Кроме этого, она всегда хотела стать ведущей и добилась успеха в данной сфере не сразу. Певица владеет сетью студий Ermolaeva Lashes, где ей нравится быть руководителем.
В будущем предпринимательница планирует сыграть большую роль в фильме и написать книгу. К работе над последней она уже приступила, но из-за различных проектов откладывала на потом. У артистки впереди много целей, в том числе, создание коллекции интересной одежды для беременных. Звезда ТВ подчеркнула, что все ее страхи связаны с сыном. К главным хобби знаменитости относятся йога, медитация и мытье посуды. Ермолаева не привыкла жалеть о прошлых поступках, о чем сообщает newinform.com.
Изначально звезда не была готова длительное время находиться в четырех стенах, поскольку привыкла к активному образу жизни: съёмкам, гастролям, различным проектам. Тем не менее Нелли Ермолаева ответственно отнеслась к социальному дистанцированию, поскольку, в первую очередь, является матерью и должна думать о своем ребенке. По этой причине знаменитость сняла дом в Тверской области, где соблюдает самоизоляцию вместе с бывшим мужем и их наследником. После развода паре удалось сохранить теплые отношения. Как отметила звезда «Дома-2», карантин изменил каждого человека. В это время знаменитость и ее близкие занимаются рыбалкой, катаются на квадроциклах. Также бизнесвумен рассказала о проблеме современного телевидения, заключающейся в большей востребованности интернета. Сейчас люди узнают любую информацию оттуда, а современное поколение не знает, что есть пульт от телевизора.
Что касается работы, артистка предпочитает пробовать себя в разных сферах, чтобы потом оставить после себя след. Высказываясь об этих вещах, Ермолаева привела в пример Ольгу Бузову, которую многие обвиняют в неумении петь. В то же время у исполнительницы большая армия поклонников и она действительно получает огромное удовольствие при общении со слушателями на сцене. Как сказала экс-участница телестройки, она тоже очень любит записывать композиции, однако великой артисткой себя не считает. Кроме этого, она всегда хотела стать ведущей и добилась успеха в данной сфере не сразу. Певица владеет сетью студий Ermolaeva Lashes, где ей нравится быть руководителем.
В будущем предпринимательница планирует сыграть большую роль в фильме и написать книгу. К работе над последней она уже приступила, но из-за различных проектов откладывала на потом. У артистки впереди много целей, в том числе, создание коллекции интересной одежды для беременных. Звезда ТВ подчеркнула, что все ее страхи связаны с сыном. К главным хобби знаменитости относятся йога, медитация и мытье посуды. Ермолаева не привыкла жалеть о прошлых поступках, о чем сообщает newinform.com.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:24