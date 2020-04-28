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Вирусолог Альтштейн заявил о продолжающейся эпидемии COVID-19 в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжается. О ее завершении можно будет говорить только после того, как за сутки будет выявляться менее 100 новых случаев заражения COVID-19.
Вирусолог Альтштейн заявил о продолжающейся эпидемии COVID-19 в России

«Пока эпидемия не только сохраняет масштабы, но и в некоторые дни наращивает их. Необходимо дождаться, пока в сутки размер прироста выявленных случаев будет укладываться в двузначное число. На фоне всего вышесказанного говорить об отмене ограничений слишком рано. Возможно, в мае гражданам РФ придется продолжить находиться на самоизоляции», - приводит слова Альтштейна издание «Политэксперт».

По словам специалиста, в России в сутки в среднем выявляют около 6 тысяч новых заболевших. Смертность от коронавируса также пока не снижается. Из-за этого самоизоляция должна быть продлена минимум на 14 дней до фиксации положительного течения эпидемии. Если же статистика опять не изменится, ограничения нужно сохранять.

По данным на 28 апреля, в России было выявлено более 87 тысяч зараженных коронавирусом. Излечиться от COVID-19 удалось более 7 тысячам человек. В мире количество зараженных уже преодолели барьер в 3 миллиона пациентов. От осложнений инфекции скончались более 200 тысяч человек.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:03

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