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Японские ученые выяснили, что солнечные лучи вызывают аномальные вращения атмосферы Венеры

Японские ученые в ходе исследования аномального вращения атмосферы Венеры установили причину данного явления. Солнечные лучи нагревают одну сторону планеты, что приводит к образованию зоны низкого давления, в результате чего появляется супервращение.
Японские ученые выяснили, что солнечные лучи вызывают аномальные вращения атмосферы Венеры

День на Венере длиться 243 земных, но атмосфера делает оборот вокруг оси всего за четыре дня. Данное явление было открыто еще в 1960 году, но ученые не могли объяснить его природу. Однако в 2015 году к планете был направлен космический зонд Akatsuki, который оборудован специальными термическими датчиками и чувствительными камерами. В результате ученые установили, что солнечные лучи нагревают одну половину планеты, из-за чего там образуется зона низкого давления. Воздушные массы с темной стороны Венеры стремительно движутся на подогретую половину, после чего сами нагреваются и процесс повторяется.

Венера – уникальная планета, поскольку она схожа по характеристикам с Землей, но имеет очень густую атмосферу из углекислого газа. Некоторые ученые даже предполагают, что раньше на ней могла быть жизнь, но глобальное потепление привело к парниковому эффекту, в результате которого температура на поверхности поднялась до 450 градусов по Цельсию. Стоит отметить, что Венера – вторая по удаленности от Солнца планета, но самая горячая. Даже на Меркурии максимальная температура не превышает 430 градусов по Цельсию, что говорить о силе воздействия парникового эффекта. Некоторые ученые уверены: Землю может ждать судьба небесного тела, если не остановить глобальное потепление.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:54

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