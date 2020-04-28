Путин поручил регионам подготовиться к сезонным природным бедствиям





Российский лидер напомнил о сезонных природных бедствиях, отметив, что пандемия коронавируса не должна препятствовать своевременной реакции на ЧП. В настоящее время существенно возросли риски паводков и пожаров, а в ДФО и Сибири уже имеет место затруднительная обстановка. Путин призвал регионы оказывать материальную поддержку всем пострадавшим от стихии.Президент России предложил более подробно обсудить ситуацию с паводками и пожарами в ходе совещания, а также выслушал конкретные идеи, которые можно принять для предотвращения угрозы.