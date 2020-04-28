GM, Ford и Fiat Chrysler собираются восстановить производство в мае





Решение о возобновлении работы конвейеров руководство GM, Ford и Fiat Chrysler приняло после консультации с Объединённым профсоюзом рабочих автопрома и губернатором штата Мичиган в США. Представители прав сотрудников настаивали на том, что производство следует наладить лишь после принятия ряда мер, которые предотвратят распространение коронавирусной инфекции на предприятиях. По сведениям The Wall Street Journal, договорённости могут быть пересмотрены.Известно, что с 18 марта GM, Ford и Fiat Chrysler приостановили выпуск своих автомобилей на территории Северной Америки в связи с пандемией COVID-19. Начальство автоконцернов обещает, что до 18 мая все работники фирменных заводов будут получать пособия по безработице и выплаты от корпораций. Подобная ситуация наблюдается и в России, поскольку Минпромторг утвердил расширенный перечень системообразующих организаций, которые получат финансовую поддержку в условиях кризиса.