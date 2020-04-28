Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита

«Лекарства от артрита позволяют избавиться от гиперцитокинемии, являющейся одним из самых страшных симптомов коронавируса. Именно он часто становится причиной летального исхода. Пациент сперва страдает от респираторной недостаточности, ввиду чего его подключают к аппарату ИВЛ. В нашем исследовании приняли участие 129 пациентов. Примерно половина из них получала тоцилизумаб. Остальным назначали стандартное лечение. В итоге удалось существенно снизить коэффициент смертности у пациентов, принимавших препараты от артрита», - рассказали медики из Assistance publique - Hopitaux de Paris.





Специалисты отмечают, что пока подтвердить эффективность препаратов в подавлении активности самого вируса не удалось. Лекарства могут только противодействовать развитию симптомов, особенно в критических ситуациях. Особенностью препарата, предложенного медиками, является почти полное отсутствие противопоказаний, связанных с базовым курсом лечения при коронавирусе.