АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Ученые впервые создали трехмерное моделирование появления сверхновых звезд

Ученые из Национальной лаборатории университета Беркли создали первую в мире трехмерную модель появления сверхновых звезд. Физикам удалось воспроизвести процесс этого космического события.


Астрономы обнаружили происхождение подобных сверхсветовых событий во время нахождения магнитара в центре сверхновой. Магнитар является быстро вращающейся нейтронной звездой, обладающей мощным магнитным полем и усиливающей своим излучением яркость сверхновой. Изучить этот процесс специалисты решили с помощью его моделирования. Чтобы проанализировать жидкую нестабильность и создать эту сверхновую в формате 3D, необходимо было провести математический анализ. Эксперты подчеркивают, что для проведения подобных работ нужны огромные вычислительные мощности, из-за чего ранее ученые не могли их осуществить.

Ученые создали модель сверхновой шириной около 15 миллиардов километров, имеющую внутри плотный магнит шириной 10 километров. Было установлено формирование гидродинамических неустойчивостей в двух масштабах в остаточном материале. Первая нестабильность возникает в горячем пузыре, возбужденном магнитаром, а другая происходит во время вспышки ударной волны молодой сверхновой против окружающего газа.

Магнитар способен приблизить элементы кальция и кремния, выбрасывающиеся из молодой сверхновой, до скорости 12 тысяч километров в секунду. Этим объясняется расширение их эмиссионных линий в спектральных наблюдениях. Слабые магнитары своей энергией могут ускорить элементы железа, находящиеся глубоко в остатке сверхновой, до 5000-7000 километров в секунду. С помощью этой информации ученые смогли разгадать древнюю загадку в астрофизике – причину присутствия железа на начальных стадиях событий коллапса ядра.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японские ученые выяснили, что солнечные лучи вызывают аномальные вращения атмосферы…
«Жалко, что коронавирус поражает и мозги»: Башаров прокомментировал травлю за свои прошлые…
Путин поручил регионам подготовиться к сезонным природным…
"Люблю его назло всему": Муцениеце публично попросила прощения у…
Ученые впервые создали трехмерное моделирование появления сверхновых…
«С детства люблю мыть посуду»: Нелли Ермолаева рассказала о разводе, страхах и…
Во Франции начали лечить коронавирус средством от…
Мария Машкова поздравила с днем рождения брата…
GM, Ford и Fiat Chrysler собираются восстановить производство в…
"Это наше общее решение": Анатолий Цой рассказал о распаде…
Эксперты Вениамин Старцев и Юлия Кудряшова рассказали, как делают тест-системы на коронавирус в…
Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов о ремонте с супругой: "Главное в этом процессе остаться в…
«Эффект дверного проема»: Ученые установили, почему люди забывают о своих намерениях после входа в…
"Он мог бы жить и сейчас": Наргиз рассказала о болезни…
Врачи: Гибкость от природы может быть вызвана синдромом…
«Пока у меня нет девушки»: Воробьев честно ответил на вопрос Бузовой о личной…
Рассекречены фото и характеристики внедорожника Nissan…
Лидер «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр: «Распускающие группы знаменитости просто «эгоцентричные…
Российские ученые создали светящийся в темноте…
Лев Лещенко признался, что его не подключали к аппарату ИВЛ в…
В России маски и антисептики предложили продавать в автоматах на вокзалах и…
Microsoft выпустила обновление Windows 10…
"Натуральный мех и гигантские плюшевые медведи": Киркоров показал свой домашний…
Эксперты назвали преимущества употребления воды из глиняного…
Алена Водонаева прокомментировала травлю Регины…
Владимир Соловьев: "МИД делает все возможное для возвращения Максима Шугалея и Самера Суэйфана на…
Федор Бондарчук заставил Паулину Андрееву появиться в кадре в неподобающем…
Ученые: Вирус острого паралича способен изменять социальные взаимодействия…
Просмотреть все новости