Ученые впервые создали трехмерное моделирование появления сверхновых звезд
Ученые из Национальной лаборатории университета Беркли создали первую в мире трехмерную модель появления сверхновых звезд. Физикам удалось воспроизвести процесс этого космического события.
Астрономы обнаружили происхождение подобных сверхсветовых событий во время нахождения магнитара в центре сверхновой. Магнитар является быстро вращающейся нейтронной звездой, обладающей мощным магнитным полем и усиливающей своим излучением яркость сверхновой. Изучить этот процесс специалисты решили с помощью его моделирования. Чтобы проанализировать жидкую нестабильность и создать эту сверхновую в формате 3D, необходимо было провести математический анализ. Эксперты подчеркивают, что для проведения подобных работ нужны огромные вычислительные мощности, из-за чего ранее ученые не могли их осуществить.
Ученые создали модель сверхновой шириной около 15 миллиардов километров, имеющую внутри плотный магнит шириной 10 километров. Было установлено формирование гидродинамических неустойчивостей в двух масштабах в остаточном материале. Первая нестабильность возникает в горячем пузыре, возбужденном магнитаром, а другая происходит во время вспышки ударной волны молодой сверхновой против окружающего газа.
Магнитар способен приблизить элементы кальция и кремния, выбрасывающиеся из молодой сверхновой, до скорости 12 тысяч километров в секунду. Этим объясняется расширение их эмиссионных линий в спектральных наблюдениях. Слабые магнитары своей энергией могут ускорить элементы железа, находящиеся глубоко в остатке сверхновой, до 5000-7000 километров в секунду. С помощью этой информации ученые смогли разгадать древнюю загадку в астрофизике – причину присутствия железа на начальных стадиях событий коллапса ядра.
Астрономы обнаружили происхождение подобных сверхсветовых событий во время нахождения магнитара в центре сверхновой. Магнитар является быстро вращающейся нейтронной звездой, обладающей мощным магнитным полем и усиливающей своим излучением яркость сверхновой. Изучить этот процесс специалисты решили с помощью его моделирования. Чтобы проанализировать жидкую нестабильность и создать эту сверхновую в формате 3D, необходимо было провести математический анализ. Эксперты подчеркивают, что для проведения подобных работ нужны огромные вычислительные мощности, из-за чего ранее ученые не могли их осуществить.
Ученые создали модель сверхновой шириной около 15 миллиардов километров, имеющую внутри плотный магнит шириной 10 километров. Было установлено формирование гидродинамических неустойчивостей в двух масштабах в остаточном материале. Первая нестабильность возникает в горячем пузыре, возбужденном магнитаром, а другая происходит во время вспышки ударной волны молодой сверхновой против окружающего газа.
Магнитар способен приблизить элементы кальция и кремния, выбрасывающиеся из молодой сверхновой, до скорости 12 тысяч километров в секунду. Этим объясняется расширение их эмиссионных линий в спектральных наблюдениях. Слабые магнитары своей энергией могут ускорить элементы железа, находящиеся глубоко в остатке сверхновой, до 5000-7000 километров в секунду. С помощью этой информации ученые смогли разгадать древнюю загадку в астрофизике – причину присутствия железа на начальных стадиях событий коллапса ядра.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:30